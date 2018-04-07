محافظ الأقصر ومدير الأمن يزوران كنيسة العذراء لتقديم التهانى بعيد القيامة







الأقصر – أحمد مرعى

قام محافظ الأقصر محمد بدر، مساء السبت، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الأقصر، من أجل تقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك برفقة مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان فى استقبال محافظ الأقصر والوفد المراق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأٌقصر، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى.

وأكد محافظ الأقصر، على روح المحبة والمودة التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء فى الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الإخوة والوطنية ويعملون معا للنهوض بالوطن وتحقيق الرخاء والتنمية الحقيقية فى كافة المجالات.