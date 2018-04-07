محافظ أسيوط و مدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد القيامة للأقباط في الكنائس

محافظ أسيوط و مدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد القيامة للأقباط في الكنائسالسبت، 07 أبريل 2018 07:18 م
جانب من التهنئة
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قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، التهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، فى مطرانيات وإبراشيات منفلوط والقوصية وديروط مساء اليوم، رافقه اللواء احمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مدير الأمن الوطنى والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى وأعضاء مجلس النواب.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية الوحدة الوطنية التى تميز المصريين ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن وحدتنا تهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التى تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريون.
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