مؤتمر جامعة أسوان يعرض مشروعات طلبة كليات الهندسة على رجال الأعمال







أسوان - صلاح المسن

شهدت جامعة أسوان اليوم السبت، بدء فعاليات اليوم الأول لمؤتمر "صعيد مصر فى قلب الحدث" الخاص بعرض إبتكارات ومشروعات التخرج لطلاب البكالوريوس بكليات الهندسة، وكليات هندسة الطاقة بجامعات الصعيد، على رجال الأعمال والمستثمرين .

ويهدف المؤتمر إلى عرض تقديمى لمشروعات طلاب كليات الهندسة، وإيجاد آليات الربط بين شباب الجامعات، وبين المجتمع الصناعى والاستثمارى، لخدمة الإقتصاد المصرى، وتحويل مشروعات الطلاب لمشروعات إستثمارية.

وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وعمداء كليات الهندسة، وطلاب كليات الهندسة بجامعات الصعيد.

وأكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا، فى كلمته خلال إفتتاح المؤتمر، أن فكرة المؤتمر تدور حول عرض مشروعات التخرج لطلاب كليات الهندسة، وكلية هندسة الطاقة على مستوى جامعات الصعيد، أمام رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين وأساتذة الجامعات المتخصصين، وذلك لتعريف المجتمع المدنى، والشركات المنتجة بهذه المشروعات الطلابية حتى تخرج للنور ويمكن تطبيقها والاستفادة منها فى الصناعة المصرية .



نائب رئيس جامعة أسوان



جانب من الحضور



المشاركين فى المؤتمر



نواب رئيس جامعة أسوان



جانب من الحوضر



إنطلاق فعاليات مؤتمر صعيد مصر فى قلب الحدث بجامعة أسوان