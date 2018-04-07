قوات اليمنية تتصدى لمحاولات تسلل لمليشيات الحوثى باتجاه مديرية حيس

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تصدت قوات الشرعية فى اليمن بدعم من التحالف العربى لمحاولات تسلل لمليشيات الحوثى باتجاه مديرية حيس بجبهة الساحل الغربي.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، أن صفوف المتمردين الحوثيين تكبدت خسائر فادحة.

ولقى ما لا يقل عن 30 عنصرًا من مليشيا الحوثى مصرعهم وجرح آخرون فى وقت سابق اليوم، بنيران الجيش الوطنى فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، إن مواجهات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى إثر محاولة المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش، إلا أنها تلقت ضربات موجعة على يد الجيش.