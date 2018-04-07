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فتح باب التقديم لمنح ماتسوماى اليابانية لأبحاث ما بعد الدكتوراه بالمنوفية

السبت، 07 أبريل 2018 03:44 م
فتح باب التقديم لمنح ماتسوماى اليابانية لأبحاث ما بعد الدكتوراه بالمنوفية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت عن منح مقدمة من مؤسسة ماتسوماى اليابانية لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019، وأن آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس المقبل.

وأضاف الخولى فى بيان أنه يشترط فى المتقدم للحصول على هذه المنحة: أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، وألا يزيد عمره عن 49 عاماً وقت التقدم، وإجادة اللغة الإنجليزية أو اليابانية، وألا يكون سبق له السفر لليابان للدراسة أو البحث، بالإضافة إلي حصوله على خطاب موافقة من مؤسسة بحثية يابانية على البحث المتقدم به.

وأشار الخولى إلى أن مدة المنحة تتراوح ما بين 3 – 6 شهور، وتبدأ خلال الفترة من أبريل 2019 حتى مارس 2020، ويحق للباحث اختيار  الفترة الدراسية المناسبة له، وكذلك الجامعة أو المؤسسة البحثية التى يرغب في الدراسة بها سواء كانت قومية أو خاصة، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

 

 

 


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