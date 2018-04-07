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السبت، 07 أبريل 2018 09:36 م
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طلاب تربية المنوفية يزورون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

السبت، 07 أبريل 2018 09:02 م
طلاب تربية المنوفية يزورون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جانب من الزيارة


المنوفية – محمود شاكر
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قام طلبه كلية التربية جامعة المنوفيه بزيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ،فى إطار بروتوكول التعاون بين جامعه المنوفيه وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة 
 
وقام المسئولين بتعريف الطلاب بعمل الجهاز والخدمات المقدمة وتقديم أمثلة لمشروعات تبناها الجهاز وعرضها كنماذج ناجحة، كما توجه الطلاب إلى حاضنة الأعمال بتلا .
 
وأكد الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية جامعة المنوفية، فى بيان،  أن الهدف من الزيارة إعداد الطلاب لسوق العمل وتحفيزهم علي العمل الحر.
 

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