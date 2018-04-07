صور.. مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور "وهج الفنون فى مصر"







البحيرة - ناصر جودة وجمال اأو الفضل

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا حالة من التوهج الثقافى والفنى اللافت للنظر بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فى دورته السادسة.

حيث شهدت فعاليات المهرجان الذى أقيم بدار أوبرا دمنهور وافتتحه وزير الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بمرافقة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مشاركة 18 فرقة للفنون الشعبية تمثل 10 دول عربية وأجنبية.

وخلال المهرجان تم تكريم أبرز رموز الفن الشعبى فى مصر والعالم العربى وهم الدكتور صلاح الراوى رئيس قسم الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون واسم الفنان الراحل الريس متقال أحد أشهر المطربين الشعبيين بمصر والفنان اللبنانى جابريل شايبى مؤسس فرقة جابى شيبا والشاعر الكبير عبد الستار سليم.

كما تم تكريم الفنان محمد رءوف مطرب فرقة رضا على مدار 30 عاما والمستشار ينى ميلا خرينودى المستشار الثقافى اليونانى الأسبق بمصر والفنانة الشابة هند الراوى مطربة الإنشاد الدينى بالإضافة إلى تكريم خاص لاسم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا الأسبق.

وعلى هامش المهرجان تم افتتاح معرضا لإصدارات دار الأوبرا من الكتب والوسائط الإلكترونية ضم الكثير من المنتجات الفنية عن تاريخ الأوبرا وأهم فعاليتها وكذلك أشهر الأعمال الأوبرالية فى مصر والعالم.

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تقديم كافة أنواع الدعم المادى والمعنوى لاستمرار مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور باعتباره يمثل واجهة حضارية مضيئة للمحافظة.

وأضافت أن هذا المهرجان يهدف فى الأساس إلى الحفاظ على التراث الشعبى المعبر عن الهوية الثقافية ويساهم فى التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "ان تلك المهرجانات الثقافية والفنية تبرز ملامح الفن الشعبى المصرى خاصة وأن محافظة البحيرة تذخر بالتنوعات الثقافية المميزة المعبرة عن مناطقها المختلفه من المناطق الساحلية مثل إدكو ورشيد إلى المناطق البدوية بأبو المطامير وحوش عيسى ووادى النطرون.

فيما أكد محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور ومنسق عام المهرجان الدولى للفلكلور على أهمية هذا المهرجان لتوثيق التراث الشعبى للثقافات المختلفة

مما جعله مرجعية للفن الشعبى فى العالم كله.

وأضاف أن المهرجان هذا العام لاقى دعما كبيرا من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ليضم عدد كبير من الفرق المصرية العربية والأجنبية بلغت

18 فرقة للفنون الشعبية من دول 9 دول وهى البرازيل وسيريلانكا والصين وفيتنام والأردن ولبنان ونيجيريا وتونس وإندونسيا بالإضافة إلى مصر.

وأوضح مدير مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور أن مصر غنية بتراثها الشعبى عبر التاريخ ولذلك تم اختيار أهم فرق الفنون الشعبية لتمثيلها فى المهرجان وهى فرقة رضا للفنون الشعبية بنجومها الكبار وفرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية والتى حققت نجاحا منقطع النظير خلال الفترة الأخيرة.

كما يشارك فى المهرجان فرق الوادى الجديد وقصر التذوق بالإسكندرية وأسيوط والشرقية للفنون الشعبية وكذلك فرقة سوهاج وفرقة حلايب وشلاتين للفنون الشعبية بالإضافة إلى فرقة أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتى تشارك لأول مرة فى المهرجان.

واشار مدير أوبرا دمنهور إلى أن مهرجان الفلكلور فى دورته الجديدة شهد تجربة فريدة من نوعها وهى إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة بروفات الفرق العالمية والمحلية المشاركة فى المهرجان للتعرف لأول مرة على كواليس تدريب الفرق المختلفة أو ما يسمى "ميكنج" العروض الفنية.

لافتا إلى أن المهرجان فى دورته الجديدة قد شهد أيضا لأول مرة إقامة ورش فنية متخصصة للجمهور والمهتمين بالفن الشعبى ومنها ورشه الفنان اللبنانى جابى شيبا الذى درب الجمهور وأطفال مركز تنمية المواهب بدار أوبرا دمنهور على أهم الرقصات الشعبية فى العالم ومنها رقصة الدبكة اللبنانية الشهيرة.



وزير الثقافة تفتتح مهرجان دمنهور للفلكلور



جانب من عروض مهرجان دمنهور للفلكلور



تدريب اطفال اوبرا دمنهور على اشهر الرقصات



ورش فنية تقام لاول مرة للجمهور



تكريم الفرق المشاركة بمهرجان دمنهور



جانب من تكريم الفرق المشاركة



وزيرة الثقافه مع محافظ البحيرة ورئيس الاوبرا



مشاركة 18 فرقه عربية واجنبيه بمهرجان دمنهور



مشاركة اسهر فرق الفنون الشعبية بمهرجان دمنهور