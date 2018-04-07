صور.. "مستقبل وطن" ينظم احتفالية للأيتام بأسيوط







أسيوط - محمود عجمى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، وذلك فى إحدى منتزهات مدينة أسيوط، وذلك بمشاركة نحو 100 طفل وطفلة.

وقال كامل الخازندار الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، فى بيان اليوم السبت، إنه فى إطار المشاركة المجتمعية لمستقبل وطن مع مختلف فئات المجتمع أقام الحزب احتفالية كبرى لإدخال البهجة ورسم البسمة على وجه الأطفال الأيتام، كما أوصانا ديننا الحنيف، وتم توزيع الهدايا والألعاب على جميع المشاركين والأدوات المكتبية.

وأكد الخازندار، أن احتفالات الحزب بيوم اليتيم مستمرة لمدة أسبوع، وسوف يتم عمل احتفالية فى كل مركز فى الأسبوع الجارى.

وعلى جانب آخر، انتقد أحمد عبد المعز الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة تجاهل المسئولين بحديقة الفردوس العامة لمناسبة هامة مثل يوم اليتيم، موضحًا أن إدارة الحديقة وضعت العراقيل أمام الجمعيات الأهلية التى تحتفل بمثل هذا اليوم وفرضت رسوم دخول ورسوم على الألعاب بالمخالفة لما يحدث كل عام بفتح ابواب الحديقة وساحة الألعاب بالمجان إحتفالا بالأيتام .

وطالب الحزب فى بيانه محافظ أسيوط بالتحقيق فى الواقعة والمسئولين عن إفساد فرحة الأطفال وعرقلة جهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمتطوعين بدلا من وضع تسهيلات فى مثل تلك المناسبة لإتمامها بنجاح.



مستقبل وطن ينظم احتفالية للأيتام بأسيوط



مستقبل وطن ينظم احتفالية للأيتام بأسيوط



مستقبل وطن ينظم احتفالية للأيتام بأسيوط



مستقبل وطن ينظم احتفالية للأيتام بأسيوط



مستقبل وطن ينظم احتفالية للأيتام بأسيوط



مستقبل وطن ينظم احتفالية للأيتام بأسيوط