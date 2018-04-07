صور.. مدارس التربية الفكرية ببورسعيد تتحدى الإعاقة الذهنية

بورسعيد- محمد فرج

قام "اليوم السابع" بجولة ميدانية داخل مدرسة التربية الفكرية لذوى الإعاقة الذهنية ببورسعيد للوقوف على مدى الاهتمام بالدور الذى تلعبه المدرسة تجاه هؤلاء التلاميذ، وكيفية شروط قبول الأطفال بالمدارس الفكرية لتأهيلهم لمواجهة أعباء الحياة ولتمكينهم من الاندماج من خلال المشاركة المجتمعية.

وأكدت هناء يوسف عبد الرحمن مديرة مدرسة التربية الفكرية ببورسعيد لـ" اليوم السابع" أن القبول الطفل المعاق يرتبط بألا يقل ذكاؤه عن 50 لـ 75 درجة والمستويات العليا فقط هى المرشحة دائما لمشروع الإدماج بالمدارس العادية.

لافتة أن مدارس التربية الفكرية تقبل التلميذ فى سن يتراوح ما بين 6لـ18 عاما وتهدف لرفع قدرات الطفل ذهنيا وتمتد فترة انتظامه فى المدرسة حتى 22 عاما كحد أقصى ويحتاج التلميذ رعاية سلوكية وفكرية فى نفس الوقت تؤهله للأفضل والأحسن فضلا عن الرعاية التربوية والنفسية نظرا لافتقاده الثقة فى نفسه ويحتاج التعويض بوسائل أخرى من خلال التعامل والحركة والاتزان.

وأشارت أن الرعاية تحتاج مدرسين من نوعية خاصة جدا يحبون هذا العمل إضافة أيضا للحفاظ على حياة الطفل فقد يكون طاقة قوية بلا عقل متزن فيؤذى نفسه أو غيره أو يعرض حياته للخطر وفى نفس الوقت فإن المدرسة لديها منهج تدريبى يتدرب عليه المعلم مسبقا على يد متخصصين.



طلاب المدرسة الفكرية داخل حجرة النشاط الموسيقى



مدرسة التربية الموسيقية تساعد أحد التلاميذ على الغناء



تلاميذ الفكرية بمارسون النشاط الموسيقى



مدرسة الموسيقى تعزف نشيد بلادى



تلميذان داخل قصل رياض الأطفال



التلميذ نور تغنى نشيد مصر ام الدنيا