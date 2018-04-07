صور.. محافظ مطروح يناقش مع أستذة جامعة الإسكندرية تطوير الكورنيش

مطروح _ حسن مشالي

التقى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بعدد من أساتذة جامعة الإسكندرية، فى مجال التطوير والتنسيق الحضارى، لوضع الرؤية العلمية والجمالية النهائية لتطوير شارع الإسكندرية والكورنيش والميادين، بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، من خلال أعمال التشجير والإضاءة والبلدورات المضاءة التى سيتم تركيبها، وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين على جانبى شارع الإسكندرية وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات الغاز الطبيعى والكهرباء وشبكة صرف مياه الأمطار وإعادة رصف الشوارع.

وطالب محافظ مطروح، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتخصصين لوضع تصور كامل لأعمال التجميل بما يتفق والطبيعة السياحية والاستثمارية بالمحافظة، مع التأكيد على توافر الدعم المالى اللازم، ومراعاة التوازن فى الرؤية.

كما طالب المحافظ بدراسة عدة مقترحات من بينها تخصيص أماكن لانتظار السيارات أمام المستشفى العام، مع تيسير المرور ومنع الإشغالات، وإغلاق شارع الإسكندرية بداية من شارع الثانوية العسكرية حتى ديوان عام المحافظة أمام السيارات وتخصيصه للمارة ومنع مرور السيارات بداية من السابعة مساًء خلال موسم الصيف، مع فتح محاور مرورية جديدة لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات، وتخصيص مكان لبداية وانتهاء تحرك الطفطف على الكورنيش، بما يسمح بتسيير حركة المرور، مع تخصيص أماكن لعربات الباعة على الكورنيش خلال موسم الصيف.

وطالب اللواء علاء أبو زيد خلال الإجتماع، بمراجعة تطوير عدد من الميادين الرئيسية والتنسيق الجمالى لها بميدان البنك الأهلى، ومناطق الشراع والإليزية والقصر، وأمام ديوان عام المحافظة ،مشدد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير وإعادة الشيء لأصلة بجميع شوارع المحافظة نهاية الشهر الجاري.

وقدم محافظ مطروح الشكر لأساتذة جامعة الإسكندرية على جهودهم فى تطوير وتجميل المدينة، بما يتناسب مع شكلها الجمالى والسياحي. حيث حضر اللقاء السيد الإمام السكرتير العام و علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد و محمد أباظة مستشار المحافظة لشئون التعليم، و محمد جابر رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

من ناحية أخرى بعث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء بالبرقية التي أرسلها محافظ مطروح، "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، يسعدني و يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة عيـــد القيامة المجيـــــد، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة و العافية و العمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية، في ظل القيادة الرشيدة و الحكيمة لابن مصر البار و باعث نهضتها، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكل عام وسيادتكم بخير"

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للأنبــا باخوميـــوس مطــران البحيرة و الإسكندرية و شمـــال إفريقيـــــا بمناسبة عيد القيامة المجيد ،وتقدم المحافظ بالتهنئة لجميع أقباط مصر ومطروح بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن تسود روح المحبة والتسامح في مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.