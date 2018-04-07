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صور.. محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة "رتل وارتق "

السبت، 07 أبريل 2018 02:33 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة "رتل وارتق " محافظ كفر الشيخ بحفل تكريم حفظة القرآن الكريم


كفر الشيخ – محمد سليمان
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كّرم اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ اليوم السبت،حفظة القرآن الكريم، خلال الاحتفال الذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بمسابقة القرآن الكريم، بالمركز التكنولوجى بعنوان "رتل وارتق".

جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وصلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وهناء شهاب وكيل المديرية والقيادات التنفيذية.

وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات تضمنت تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى والحديث النبوى الشريف .

قال محافظة كفرالشيخ،أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامى وما به من معانى سامية، مشيداً بالمحفظين ودورهم فى تخريج جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته وحبه للوطن وتعزيز السلوك والقيم النبيلة بجانب حفظ القرآن الكريم،مؤكداً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

وأكد محافظ كفر الشيخ على تنمية مهارات الطلاب فى كافة المجالات، مضيفاً إننا نعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمى والفكرى والبدنى للطلاب، وفى نهاية الاحتفال كّرم محافظ كفر الشيخ، الطالبة "حنين حمدين" الفائزة بالمركز الأول لحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية بالتربية والتعليم، مشيداً بمستوى المسابقة، وقدم الشكر للقائمين عليها.

ومن جانبه قال صلاح عثمان، إن التربية والتعليم تشرفت بحضور محافظ كفر الشيخ لتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتاً إن التربية والتعليم حصدت العديد من المراكز الثقافية والتعليمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول فى مسابقة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية للعام السادس على التوالى فى حفظ القرآن الكريم، وإن مسابقة القرآن الكريم لهذا العام شارك فيها 470 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، موضحاً ان المسابقة شملت 6 مستويات، ومنها، المستوى الأول لحفظ القران الكريم، بالإضافة إلى 6 أحاديث نبوية، لكل الأعمار والمستوى الثانى، للمرحلة الثانوية لحفظ نصف القرآن الكريم، بالإضافة إلى 5 أحاديث نبوية، والمستوى الثالث، لطلاب المرحلة الإعدادية لحفظ عشرة أجزاء، بالإضافة إلى 4 أحاديث نبوية، والمستوى الرابع من الصف الرابع للسادس الإبتدائى لحفظ 5 أجزاء و 3 أحاديث نبوية، والمستوى الخامس، من الصف الأول إلى الصف الثالث الإبتدائى، لحفظ ثلاث أجزاء بالإضافة إلى 2 حديث نبوى، والمستوى السادس، لأطفال KG لحفظ جزء واحد من القرآن الكريم، بالإضافة إلى حديث نبوى، مؤكداً إن الجوائز تشمل جوائز مالية من 100 جنيه إلى 3000 جنيه، بالإضافة، إلى شهادات التقدير، وتقدم إلى الثلاث مراكز الأولى لكل المستويات، ولـ 18 طالب وطالبة متميزين، و3 طلاب لكل مرحلة.

 

محافظ كفر الشيخ اثناء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
محافظ كفر الشيخ اثناء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ كفر الشيخ مع حفظة القرآن الكريم
محافظ كفر الشيخ مع حفظة القرآن الكريم

 

حفظة القرآن الكريم ومحافظ كفر الشيخ ووكيل الوزارة
حفظة القرآن الكريم ومحافظ كفر الشيخ ووكيل الوزارة

 

محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن
محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن

 

حفظة القرآن الكريم وأسرهم
حفظة القرآن الكريم وأسرهم

 

جانب من الحضور فى التكريم
جانب من الحضور فى التكريم

 

جانب من حفظة القرن الكريم
جانب من حفظة القرن الكريم

 

حفظة القرآن الكريم
حفظة القرآن الكريم

 

جانب من حفظة القرآن الكريم
جانب من حفظة القرآن الكريم

 


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