صور.. محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة







قنا - هند المغربى

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته لمطرانيات دشنا ونجع حمادى ودير الملاك بنقادة رافقه اللواء علاء العياط مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأعرب محافظ قنا عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة قنا خاصة مؤكدا على أن المسلمين والأقباط نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة تربطهم روابط الإخوة والوطنية ويعملون معا لتحقيق التنمية الحقيقية فى كافة المجالات من اجل رفعة شأن هذا الوطن.

وأوضح الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها والأنبا تكلا أسقف دشنا أن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة بين المسلمين والأقباط تزيدهم ترابطا فالكل يتسابق من أجل تقديم التهانى ومشاركة الآخر الأفراح داعين الله أن تستمر مصرنا الغالية فى تقدم ورخاء.

وأوضح اللواء علاء العياط مدير أمن قنا انه تم رفع درجات الاستعداد الأمنى لتأمين الكنائس بجميع أرجاء المحافظة وكذلك المتنزهات العامة أثناء احتفالات الأقباط بعيد القيامة.



محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط



محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط



محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط



محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط



محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط