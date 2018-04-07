صور.. محافظ سوهاج : افتتاح معرض الأنشطة المدرسية لإدارة جهينة التعليمية







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن افتتاح معرض الأنشطة المدرسية المجمعة لمدارس إدارة جهينة التعليمية وتقييم "التعلم النشط" بمدرسة الشريفة الابتدائية بجهينة، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لافتتاح معارض التعلم النشط وإطلاق مسابقة تطبيق التدريس التوظيفى فى المدارس الابتدائية.

وقال المحافظ فى بيان إنه سيتم اختيار أفضل معرض و مدرسة على مستوى المحافظة من خلال لجنة تحكيم مكونه من 13 عضوًا، مشيرا إلى اننا نسعى لدعم المنظومة التعليمية وحث المدارس والطلاب على التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

كما نسعى لإبراز الأنشطة التعليمية التى تنمى المهارات والمعلومات وتحقق الجوانب الوجدانية الإيجابية من أجل خلق جيل واعى يستطيع مواكبة العصر والتقدم العملى وتطوير الذات .

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة انه تم افتتاح معرض الانشطة المدرسية المجمعة بمدرسة الشريفة الابتدائية بحضور القيادات التنفيذية بالمركز ومسئولى التعليم النشط والتعليم المتميز على مستوى المحافظة ورؤساء اقسام التدريب والتخطيط والجودة والتعليم الابتدائى وعدد كبير من المعلمين والمعلمات وعدد من الطلاب من جميع مدارس مركز ومدينة جهينة، وتم خلال الحفل تقديم العروض الفنية المتنوعة والمتميزة والتى حازت على اعجاب الجميع ،كما تم تكريم المتميزين من المعلمين والطلاب .

على جانب آخر، قال محافظ سوهاج، إنه جارى استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بشوارع وميادين وقرى مركز ومدينة المراغة، مشددا على تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى ومدن المحافظة، وخلق بيئة جمالية للمواطنين، والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة سوهاج .

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة إن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة الاشغالات بالتعاون مع مركز شرطة ساقلتة وقسم الإشغالات والبيئة بالوحدة، وتم رفع الباعة الجائلين من شارع التحرير وتحقيق السيولة المرورية بالشارع وتم التنبيه على الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم، وجارى أعمال المتابعة اليومية.



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة



رفع الاشغالات بشارع التحرير بساقلتة



رفع الاشغالات بشارع التحرير بساقلتة