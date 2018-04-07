صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد تأمين الكنائس ويشدد على الإجراءات الأمنية







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر اليوم السبت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة موسى النبى ومارى مرقس بالعاصمة طور سيناء، لمتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، والاطمئنان على العملية الأمنية، رافقه اللواء عبد الحرمن المصرى مساعد مدير الأمن، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أشاد المحافظ فى بيان بالإجراءات التأمينية المتبعة موجها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهد فى تأمين دور العبادة.

ووجه المحافظ، بعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، مشددا على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس، بضرورة اليقظة التامة، وقيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس لتحقيق أعلى درجات التأمين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هناك تشديدات أمنية بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة للاخوة الأقباط، لافتًا أن الجميع مقدر المسئولة ويؤدى العمل من منطلق المسئولية والواجب والالتزام.

وأضاف المحافظ، أن هناك تأمينًا كاملًا، وإجراءات أمنية مكثفة، وجميع الطرق مؤمنة لافتًا إلى أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية، وتزويد القوات بأجهزة الكشف عن المفرقعات للكشف عن أى جسم غريب يتم الاشتباه فيه، وتأمين كامل للمنشآت الحكومية والسياحية، إضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية على نقاط التفتيش بالطرق الدولية، وتأمين كامل للأفواج السياحية.

وأوضح أن مديرية الأمن وضعت خطة لتشديد الإجراءات الأمنية بكل مدن المحافظة والمناطق الحيوية والمنشآت المهمة، وانتشار كثيف لسيارات الدوريات الأمنية بكل المدقات الجبلية والوديان والطرق الدولية والميادين والشوارع.



محافظ جنوب سيناء يتفقد تأمين الكنائس



محافظ جنوب سيناء يتفقد تأمين الكنائس



محافظ جنوب سيناء يتفقد تأمين الكنائس