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صور.. محافظ الفيوم وجمعية الأورمان ينظمان احتفالية للأطفال الأيتام

السبت، 07 أبريل 2018 02:46 م
صور.. محافظ الفيوم وجمعية الأورمان ينظمان احتفالية للأطفال الأيتام محافظ الفيوم يشارك احتفالية الأورمان بالأطفال الأيتام


الفيوم – رباب الجالي
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شارك الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم 1200 طفل يتيم فرحتهم، وقام بتكريم عدداً منهم خلال حفل الأيتام الذى نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، بمشاركة 55 جمعية خيرية من مختلف أنحاء المراكز والقرى بالمحافظة.

وذلك بحضور إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، والنائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وربيع عبد الجليل مدير فرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمحاسب أسامه رحيل سكرتير عام مركز ومدينة الفيوم، وحشد من الأطفال وذويهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وخلال الحفل تم تسليم شيكات بإجمالى 700 ألف جنيه لـ 70 عروسة من اليتيمات بواقع 10 ألاف جنيه لكل منهن، كما تم تكريم 10 من حفظة القرآن الكريم، ومثلهم من المتفوقين علمياً، و6 من متحدى الإعاقة، كما تضمن الحفل فقرات غنائية وترفيهية للأطفال، وزفة بالطبول والمزمار للعرائس، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمههورية بمشاركة الأيتام أفراحهم بمختلف المحافظات على أرض مصر.

وخلال كلمته قدم محافظ الفيوم شكره للقائمين على الحفل، وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأطفال الأيتام أفراحهم، وأكد على أهمية المشاركة المجتمعية فى شتى الفعاليات والمناسبات، وأشار إلى أن هذا الأمر يعطى صورة طيبة للفيوم ويجعلها فى مصاف المحافظات الفاعلة والبناءة، لافتاً إلى أن الفيوم شهدت فى الفترة السابقة العديد من الإنجازات فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية، وستشهد فى الفترة القادمة إنجازات أخرى على أرض الواقع.

 

محافظ الفيوم يشارك احتفالية الأورمان بالأطفال الأيتام (1)
محافظ الفيوم يشارك احتفالية الأورمان بالأطفال الأيتام

 

محافظ الفيوم يشارك احتفالية الأورمان بالأطفال الأيتام (2)
محافظ الفيوم يشارك احتفالية الأورمان بالأطفال الأيتام

 

محافظ الفيوم يشارك احتفالية الأورمان بالأطفال الأيتام (3)
محافظ الفيوم يشارك احتفالية الأورمان بالأطفال الأيتام

 

 


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