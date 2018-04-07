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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادا لأعياد الربيع

السبت، 07 أبريل 2018 04:30 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادا لأعياد الربيع محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق العامة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الحدائق والمنتزهات العامة والمفتوحة، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء، مرورا بطول الطريق الدائرى وحديقة الغابة وحدائق الملاحة، وشارع محمد على، ومنطقة نمرة 6 للوقوف على مدى جاهزية واستعداد تلك الأماكن لاستقبال الضيوف والزوار من مختلف المحافظات لقضاء عطلة شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك فى إطار الاستعدادات للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة، واتخاذ كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، وأن الإسماعيلية استعدت لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والأندية والشواطئ، حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة عدد كبير من المحافظات المجاورة، وأنه تم رفع درجة الإستعداد بجميع المديريات الخدمية ووقف الإجازات لجميع المسؤلين والقيادات خلال تلك الفترة، مشيرا الى تفعيل دور غرف العمليات الفرعية والرئيسية بجميع الوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى .

وأضاف مدير الأمن أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمحاور والطرق الرئيسية، لتيسير حركة المرور ومنع حدوث أى أختناقات وتكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة.

 

1- المحافظ أثناء الجولة
 المحافظ أثناء الجولة

 

2- المحافظ يطمأن على جاهزية الحدائق لشم النسيم
 المحافظ يطمأن على جاهزية الحدائق لشم النسيم

 

3- جولة داخل حدائق الغابة
 جولة داخل حدائق الغابة

 

4- المحافظ ومدير الامن أثناء الجولة
 المحافظ ومدير الامن أثناء الجولة

 


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