صور.. مئات الأقباط يؤدون قداس "القيامة" بكنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

أقبل الآلاف من أقباط بورسعيد على أداء قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس بورسعيد بحضور كبار القساوسة والكهنة وتوافد المئات لأداء قداس عيد القيامة المجيد فى كنيسة الأنبا بيشوى بحى الشرق، وترأس القداس القمص بولا سعد كاهن الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وكهنة الكنيسة القمص صليب حكيم، والقس بيمن صابر، والقس آرميا فهمى.

وقام الأقباط بأداء قداس عيد القيامة المجيد، وشهد القداس تمثيلية القيامة وهى أحد الطقوس الدينية فى القداس، التى تمثل وفاة المسيح وصعوده للسماء حسب معتقدات الديانة المسيحية.

يذكر أنه يحتفل الأقباط بمختلف طوائفهم غدا، الأحد بعيد القيامة المجيد، وتبدأ الاحتفالات بقداس صباح الأحد، فى الكنائس القبطية المختلفة.















































