صور.. مئات الأقباط يؤدون قداس "القيامة" بكنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد

صور.. مئات الأقباط يؤدون قداس "القيامة" بكنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيدالسبت، 07 أبريل 2018 10:37 م
إضافة تعليق
أقبل الآلاف من أقباط بورسعيد على أداء قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس بورسعيد بحضور كبار القساوسة والكهنة وتوافد المئات لأداء قداس عيد القيامة المجيد فى كنيسة الأنبا بيشوى بحى الشرق، وترأس القداس القمص بولا سعد كاهن الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وكهنة الكنيسة القمص صليب حكيم، والقس بيمن صابر، والقس آرميا فهمى.
وقام الأقباط بأداء قداس عيد القيامة المجيد، وشهد القداس تمثيلية القيامة وهى أحد الطقوس الدينية فى القداس، التى تمثل وفاة المسيح وصعوده للسماء حسب معتقدات الديانة المسيحية.
يذكر أنه يحتفل الأقباط بمختلف طوائفهم غدا، الأحد بعيد القيامة المجيد، وتبدأ الاحتفالات بقداس صباح الأحد، فى الكنائس القبطية المختلفة.
إضافة تعليق
رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%
4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة