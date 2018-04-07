صور .. قصر ثقافة فخر الدين بأسوان يستضيف العرض المسرحى "ذو الوجهين"السبت، 07 أبريل 2018 11:52 م
العرض المسرحى ذو الوجهين
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نظم قصر ثقافة حسن فخر الدين بمركز نصر النوبة التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، العرض المسرحى "ذو الوجهين"، ضمن عروض نوادى مسرح الطفل للهيئة العامة لقصور الثقافة.
يأتى العرض تأليف عبد الدايم أحمد فرح، وإخراج عبد المنعم فتح الرحمن، وتمثيل فرقة قصر ثقافة حسن فخر الدين، وشاهد العرض لجنة مشاهدة وهم: المخرج عمرو حمزة، والمخرج شاذلى فرح، وناصر عبد التواب.
وتدور أحداث العرض حول فكرة القيم الاجتماعية "الغيبة والنميمة" وكيفية تأثير مشاعر الحسد التى تفتك بالأمة أفرادا ومجتمعات ، وأهمية التعامل بالأخلاق الكريمة والسلوكيات الإيجابية وذلك عن طريق العصف الذهنى.
العرض المسرحى ذو الوجهين
جانب من الحضور
جانب من العرض
لجنة المشاهدة
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