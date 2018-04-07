صور.. فريق الإنشاد السورى "الأخوة أبوشعر" يحيون حفلا للأيتام بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

زار الفريق السورى للإنشاد الدينى "الأخوة ابو شعر" محافظة الأقصر، حيث أحيوا خلالها احتفالية يوم اليتيم بقاعة المؤتمرات بكورنش النيل، كما قدموا دعما لمرضى السرطان، وذلك عبر زيارة مستشفى سرطان الأقصر بمدينة طيبة الجديدة.

وخلال تواجدهم بمحافظة الأقصر زار فريق "الأخوة أبو شعر" للإنشاد الديني، مستشفى أورام الأقصر، وذلك لتقديم الدعم المعنوى اللازم لمرضى السرطان داخل المستشفى من محافظات الصعيد بالمجان تماماً، وأنشدوا عددا من الأغانى المميزة لهم فى حب رسول الله للمساهمة فى الترويح عن المرضى داخل المستشفي، وأكدوا على أنهم كانوا قد قرروا تقديم الدعم للمستشفى منذ أن شاهدوا إعلاناتها فى التليفزيون ومواقع الأخبار المصرية، وكذلك لقيام المستشفى بدور كبير فى خدمة مرضى محافظات الصعيد بالمجان تماماً، وتقوم بالتخفيف عليهم من معاناة السفر للقاهرة لتلقى العلاج من الأورام المختلفة.

وقدم فريق "الاخوة أبو شعر" داخل أروقة أقسام المستشفي، خلال الزيارة الأنشودة الشهيرة "طبيبى شفائى يا إلهي.. بيديك لا بيدي.. وبطيب مبسمك اللطيف دوائي.. حسب الطبيب بأننى أشفى به وبفنه وبعلمه وبطبه يبلى ردائي.. لولا يد الرحمن فوق يدى ما نجح الطبيب وداواني".

وأكد فريق الأخوة أبو شعر خلال الزيارة، على أنهم شاهدوا صرحا طبيا مميزا فى أرض الأقصر بصعيد مصر يليق بالمرضى ويعينهم على تلقى علاجهم من الأورام مرض العصر بالمجان تماماً، وفى مستشفى تم تجهيزها باحدث الأجهزة والمعدات الطبية العالمية، مشددين على مواصلتهم تقديم الدعم للمستشفى فى مسيرتها لعلاج المرضى فى المراحل المقبلة.

وقال بهاء الدين أبوشعر، إن فريق الأخوة أبو شعر قاموا بزيارة الأقصر عدة مرات وإقامة حفلات دينية داخلها فى مختلف الساحات الدينية، ومستعدون لتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء الأقصر والصعيد داخل المستشفي، مؤكداً على أنهم سيتفقون مع إدارة المستشفى خلال الزيارة المقبلة لبحث إمكانية عمل حفلة لصالح المستشفى خلال شهر رمضان المبارك تكون فى حب رسول الله للمساهمة فى علاج المرضى مستقبلاً.

كما أشعل فريق "الأخوة أبو شعر" حماس أهالى الأقصر، وذلك بأناشيدها فى مدح الرسول، خــلال حفلهم الذى نظمته جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بقاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة الكرنك شمال الأقصر، وشهد الاحتفال الذى حمل عنوان "العجائب السبعة" حضور عدد كبير من أهالى الأقصر، يتقدمهم أيمن الشريف رئيس مجلس المدينة، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، تفاعل الحضور مع الأناشيد الدينية التى كانت أشهرها "قمر سيدنا النبى قمر" "هو كده الحب يكون وإنى أحب محمدا" و"مولاى إنى ببابك وأم الحسن".



فريق الإنشاد الدينى السورى الشهير "الأخوة أبوشعر" يتألقون فى محافظة الأقصر



فرقة الأخوة أبوشعر يتألقون بأنشودة "طبيبى شفائى يا إلهي" داخل مستشفى سرطان الأقصر



جانب من زيارة الفريق السورى لمستشفى علاج الأورام بالمجان فى الأقصر



أعضاء الفريق يعلنون دعمهم الكامل للمستشفى خلال المراحل المقبلة لمساعدة مرضى الصعيد