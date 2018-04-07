صور.. شم النسيم يؤثر على سوق أسماك الإسماعيلية

الإسماعيلية محمد عوض

قلص تجار الأسماك من كمية الأسماك المملحة التى ينتجها كل عام فى موسم شم النسيم للتحكم فى حجم المبيعات الموسمية فى مواجهة قلة الإنتاج السمكى خلال شهرى فبراير ومارس؛ واحتفظ سوق الأسماك المملحة "الفسيخ" بمكانته بمدينة الإسماعيلية برغم من ارتفاع التكلفة مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة العام الماضى الذى شهد حملة لمقاطعة الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار.

واختفت أسماك بحيرات التمساح والمرة بسبب وقف الصيد كإجراء تأمينى مع العمليات العسكرية سيناء 2018، مما قلص المعروض من الأسماك فى الأسواق، مع قلة إنتاج المزارع السمكية لضعف التغذية خلال شهور الشتاء. وانخفض إنتاج بحيرة التمساح والبحيرات المرة بنسبة13% بحسب تقرير رسمى لهيئة تنمية الثروة السمكية فى آخر إحصاء صدر عن الهيئة لعام 2017، حيث فقدت البحيرة 500 طنا من انتاجها بعدما أنتجت 3528 طنا من الأسماك عام 2015.

ومنطقة سوق بورسعيد أحد أشهر الأسواق الشعبية بمدينة الإسماعيلية، تقلصت فيها الأسماك البحرية ومعها كميات الأسماك المملحة، ومع ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة أمام المجمدة. وتأثرت حركة بيع الأسماك الطازجة بالإسماعيلية مقابل أسماك الرنجة والسردين التى قل سعرها عن الأسماك المملحة؛ وحظى سوق الأسماك أمس الجمعة بإقبال جيد كعادة سكان مدينة الإسماعيلية، بتناول الأسماك المشوية، فى يوم الجمعة كطقس ثابت، توارثونه عبر الأجيال، كون الأسماك متوفرة فى مياه قناة السويس وبحيرة التمساح، إلا أن اختفاء أسماك البحيرة رفع الإقبال على الأسماك المجمدة.