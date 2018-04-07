صور.."حقوق الإنسان والمحافظة على الأموال العامة" ندوة بجامعة جنوب الوادى







قنا – هند المغربى

نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ندوة تثقيفية بعنوان "حقوق الإنسان والحفاظ على الأموال العامة" وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالى.

واستضافت الندوة العقيد صلاح أبو سحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والعقيد محمد توفيق مدير إدارة التدريب والتثقيف بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن جهاز الأمن المصرى سيظل دائما ملبيا لنداء الوطن ودرعاً حامياً لمقدراته والحفاظ على حقوق مواطنيه.

وأشار إلى أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية فى التصدى للإرهاب ومحاولة زرع بذور الفتنة فى المجتمع المصرى هى خير دليل على أهمية دور جهاز الشرطة فى الحفاظ على امن الوطن.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية ولم يعد الاهتمام بها وبمدى احترامها منحصرا فى ميدان معين أو مقتصرا على فئة معينة بل تجاوز شتى بقاع الأرض، حيث أصبحت مصداقية الدول تقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور على الدين عبد البديع القصبى منسق عام الأنشطة الطلابية، أن العمل على نشر ثقافة التعامل الأمنى الراعية لحقوق الإنسان والتواصل مع المواطن يعتبران توجها ثابتا لوزارة الداخلية، وهو توجه فعلى ونتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع.

وتحدث العقيد محمد توفيق مدير إدارة التدريب والتثقيف بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن استعانة وزارة الداخلية بالعنصر النسائى فى مجالات العمل الأمنى وحقوق المرأة فى مجال الإعلام الأمنى والجريمة المعلوماتية وآليات حماية المرأة، وأشار إلى أن المرأة قدمت الكثير منذ التحاقها بالعمل فى جهاز الشرطة، وأن وزارة الداخلية ما زالت تتوسع فى الاستعانة بالعنصر النسائى فى ظل ما تفرضه الظروف الراهنة من مقتضيات.

وأكد العقيد صلاح أبو سحلى مدير إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جزء من قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، وهى خط الدفاع الأول لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر جرائم التزييف والتزوير بجميع صورها من تزوير مستندات وتقليد الاختام والعملات الوطنية والأجنبية وترويجها وجميع صور الاحتيالات المالية والفساد الوظيفى والإدارى كجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

وفى نهاية الندوة، دار حوار مفتوح بين طلاب الجامعة وضيوف الندوة عن حقوق الإنسان والحفاظ على الأموال العامة، وقام الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة بتكريم الضيوف وتقديم درع الجامعة تقديراً لهم.

شهد الندوة الدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب وحشد من طلاب الجامعة.



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى



ندوة بجامعة جنوب الوادى