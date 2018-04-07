صور.. إقبال أهالى أسيوط على شراء الفسيخ.. وكلب البحر والراية الأشهر







أسيوط ـ محمود عجمى

ساعات ويحتفل المواطنون بمحافظة أسيوط بأعياد الربيع وشم النسيم، وشراء الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة وتناولها على المائدة فى هذا اليوم؛ وفى محافظات الصعيد تحرص الأسر على شراء أسماك الملوحة أنواع "كلب البحر" أو "الكلابي" و "الراية" كأشهر الوجبات المفضلة لأبناء الصعيد والتى يتم اصطيادها من بحيرة ناصر بنهر النيل بمحافظة أسوان.

واستعدت محالات بيع الأسماك المملحة والمدخنة فى أسيوط لموسم شم النسيم بعرض كافة الأسماك المملحة وبأنواعها المختلفة؛ إذ شهدت أسواق بيع الأسماك رواجا ملحوظا تزامنا مع اقتراب أعياد الربيع والاحتفال بعيد شم النسيم كعادة مصرية قديمة تحرص عليها الأسرة المصرية.

"اليوم السابع" قامت بجولة فى الأسواق ومحالات بيع الأسماك المملحة والمدخنة لمعرفة أسعارها قبل ساعات قليلة من الاحتفال بعيد شم النسيم.

يقول حسن على حسن، أحد أصحاب محال بيع الأسماك بأسيوط لـ "اليوم السابع": إن محافظات الصعيد تتميز بأكلات الأسماك المملحة أنواع كلب البحر أو الكلابى والراية، والتى يتم اصطيادها من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وتختلف عن الأسماك المملحة التى يتم اصطيادها من البحر المتوسط فى محافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أن الملوحة الكلابى والراية تأخذ مدة 4 أشهر فى التجهيز قبل عرضها للبيع فى المحال بعكس سمك الفسيخ والذى يأخذ وقت أقل.

وأضاف حسن علي، أن سمك الرنجة والتى يوجد بداخلها "بطارخ" يحرص الأهالى على شرائها أيضا بجانب الأسماك المملحة، مشيرا إلى وجود رواجا فى المبيعات وإقبال الأهالى على الشراء وهذا أمر طبيعى فى كل عام فى هذا الموسم، لافتا إلى أن الأسعار لم ترتفع عن الأعوام الماضية إلى نسبة بسيطة لا تتخطى الـ 5 و7 % وذلك نظرا لارتفاع أسعار الوقود وسيارات نقل الأسماك من محافظة أسوان إلى أسيوط.

وأشار، إلى أن سعر كيلو الملوحة الكبيرة 120 جنيها والملوحة الوسط 110 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة 50 جنيها، وسعر كيلو البطارخ 250 جنيها للكيلو، مضيفا، تتراوح حجم سمكة الملوحة الكلابى من كيلو جرام إلى 5 كيلو جرامات للسمكة الواحدة، كما أنه أطلق عليها اسم "سمكة كلابي" أو كلب البحر وذلك لتشابه أسنانها مع أسنان الكلاب.

وأوضح فيصل علي، أحد بائعى الأسماك بأسيوط، أنه يجب على الأهالى عند شراء الملوحة التأكد من جودتها وذلك عن طريق فتحها من الداخل وشم رائحتها والتأكد من سلامتها والحذر من شراء الملوحة الملونة أو التى يقوم بعض التجار بإضافة لون أحمر عليها؛ مشيرا إلى أن مراحل تصنيع الملوحة تبدأ بتنظيفها جيدا ثم التجفيف ثم التمليح بالطريقة المناسبة للأكل بعدها يتم التعبئة فى صفائح وتركها حتى تصير مملحه، لافتا إلى أن السمك الجيد وغير الجيد يعرف من أسنانه.

وفى ذات السياق، أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وخاصة محلات بيع الأسماك بأنواعها واللحوم وذلك فى إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، للتأكد من سلامة وجودة اللحوم والأسماك المعروضة بالأسواق والتى يزداد الإقبال عليها خلال أعياد الربيع بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين والبيئة لشن حملات مفاجئة على أماكن بيع اللحوم والأسماك بالقرى والمراكز خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .



























