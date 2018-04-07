صور.. أسقف أسيوط يترأس قداس عيد القيامة المجيد بمشاركة آلاف الأقباط







أسيوط - محمود عجمى

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها بمشاركة عدد من القساوسة والآباء الكهنة بالإبارشية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، بحضور الآلاف من الأقباط، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحرص شباب الكشافة على تفتيش الحقائب والتحقق من هوية الوافدين عقب إبراز البطاقات الشخصية بمشاركة أفراد من الشرطة؛ كما حرص الشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة المئات من الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة المشاركين فى أداء قداس عيد القيامة المجيد.

وكانت قوات الأمن انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عدد من الطرق المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت إدارة المرور الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

وكان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قدم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، فى مطرانيات وإبراشيات منفلوط والقوصية وديروط مساء اليوم، رافقه اللواء احمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مدير الأمن الوطنى والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى وأعضاء مجلس النواب.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الوحدة الوطنية التى تميز المصريين ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى شتى المجالات، مشيرا إلى أن وحدتنا تهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التى تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريون.



















































