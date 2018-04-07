video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صورة لمسئولين سعوديين تغير شكل المملكة فى أنظار العالم

السبت، 07 أبريل 2018 07:15 م
صورة لمسئولين سعوديين تغير شكل المملكة فى أنظار العالم الأمير خالد بن سلمان ووزيرى التجارة والطاقة


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

نشر مدير مكتب ولى العهد السعودى، الوزير بدر العساكر، صورة لسفیر المملكة فى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، تجلت فيها طموح الشباب والخبرة والبساطة.

 

أظھرت الصورة الأمیر خالد وھو يتحدث بحماسة مع وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبى، ووزير الطاقة، المھندس خالد الفالح، مرتدين بدلات رسمیة من دون رابطات عنق. وذلك على ھامش زيارة صاحب السمو الملكي، ولي العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وعلق الوزير "العساكر"، على بساطة المسؤولین الثلاثة وانھماكھم فى نقاشات تخص العمل؛ مغردا: "بین عتبات المكان، لا يستريح المشھد؛ لأن سلالة العمل تستمر، ونقاشاته تزداد في فواصل من ومضات الإنجازات".

 

كما حظيت الصورة التى أظهرت المملكة العربية السعودية بروح جديدة أكثر شبابا وحيوية، بإعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، واللذين أكدوا أن شباب المملكة تحت قيادة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، استطاعو بكل جدارة إعادة كتابة التاريخ السعودى.  

 

ونجح ولى العهد السعودى الأمير الشاب محمد بن سلمان، خلال الزيارة التى يقوم بها هذه الأيام للولايات المتحدة الأمريكية والتى  تستغرق 3 أسابيع، فى تغيير وجه المملكة العربية السعودية أمام الرأى العام الأمريكى والقادة السياسيين.

 

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية تعليقا على الزيارة، إن جهود حملة العلاقات العامة للأمير الشاب والتى تهدف إلى إعادة تشكيل صورة الرياض أمام العالم حققت نتائج إيجابية خلال زيارته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلى أمام الهلال بقمة حسم الدورى السعودى

أحمد الجار الله: مصر والسعودية والإمارات يمثلون الشرق الأوسط العربى

أخطر 7 تساؤلات تنتظر عبدالله السعيد قبل الرحيل للسعودية.. متى يرد أموال الزمالك؟.. هل شعر بالندم بعد التجديد للأهلى؟.. لماذا تراجع عن صفقة القرن؟.. هل تلقى وعدا من الجبلاية؟.. هل يرتدى القميص الأحمر مجددا؟

عبد الشافى أساسيا مع الفتح أمام النصر فى الدورى السعودى

السعودية

امريكا

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

الولايات المتحدة




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة