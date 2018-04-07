صورة لمسئولين سعوديين تغير شكل المملكة فى أنظار العالم







كتب مصطفى عنبر

نشر مدير مكتب ولى العهد السعودى، الوزير بدر العساكر، صورة لسفیر المملكة فى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، تجلت فيها طموح الشباب والخبرة والبساطة.

أظھرت الصورة الأمیر خالد وھو يتحدث بحماسة مع وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبى، ووزير الطاقة، المھندس خالد الفالح، مرتدين بدلات رسمیة من دون رابطات عنق. وذلك على ھامش زيارة صاحب السمو الملكي، ولي العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق الوزير "العساكر"، على بساطة المسؤولین الثلاثة وانھماكھم فى نقاشات تخص العمل؛ مغردا: "بین عتبات المكان، لا يستريح المشھد؛ لأن سلالة العمل تستمر، ونقاشاته تزداد في فواصل من ومضات الإنجازات".

كما حظيت الصورة التى أظهرت المملكة العربية السعودية بروح جديدة أكثر شبابا وحيوية، بإعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، واللذين أكدوا أن شباب المملكة تحت قيادة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، استطاعو بكل جدارة إعادة كتابة التاريخ السعودى.

ونجح ولى العهد السعودى الأمير الشاب محمد بن سلمان، خلال الزيارة التى يقوم بها هذه الأيام للولايات المتحدة الأمريكية والتى تستغرق 3 أسابيع، فى تغيير وجه المملكة العربية السعودية أمام الرأى العام الأمريكى والقادة السياسيين.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية تعليقا على الزيارة، إن جهود حملة العلاقات العامة للأمير الشاب والتى تهدف إلى إعادة تشكيل صورة الرياض أمام العالم حققت نتائج إيجابية خلال زيارته.