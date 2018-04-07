سكرتير مساعد الأقصر يقدم المعايدات لأطفال جمعيات الأقباط







الأقصر – أحمد مرعى

قام سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء عماد أبوالعزايم، بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال.

وقام اللواء عماد أبوالعزايم، خلال الزيارة، التي رافقه خلالها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر أحمد عبيد، بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بتقديم عددً من الهدايا للأطفال بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس للبنات بالكرنك، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنين بالأقصر، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة.

وأكد أبوالعزايم، خلال الزيارة أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يدا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.