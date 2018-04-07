video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير مساعد الأقصر يقدم المعايدات لأطفال جمعيات الأقباط

السبت، 07 أبريل 2018 05:57 م
سكرتير مساعد الأقصر يقدم المعايدات لأطفال جمعيات الأقباط جانب من اللقاء


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قام سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء عماد أبوالعزايم، بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال.

وقام اللواء عماد أبوالعزايم، خلال الزيارة، التي رافقه خلالها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر أحمد عبيد، بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بتقديم عددً من الهدايا للأطفال بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس للبنات بالكرنك، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنين بالأقصر، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة.

وأكد أبوالعزايم، خلال الزيارة أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يدا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أطفال أيتام يتبرعون لصالح مستشفى الأقصر لعلاج مرضى السرطان

الاقصر

اخبار الاقصر

عيد القيامة المجيد

اخبار مصر

احتفالات الاخوة الاقباط

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة