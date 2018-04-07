video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنوفية: فتح الحدائق والمنتزهات مجانا احتفالا بشم النسيم

السبت، 07 أبريل 2018 12:40 م
سكرتير عام المنوفية: فتح الحدائق والمنتزهات مجانا احتفالا بشم النسيم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية


المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية، عن فتح أبواب الحدائق، والمنتزهات، بجميع مدن المحافظة مجانا، وذلك من غد الأحد وحتى الانتهاء من الاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للاخوة الأقباط.

 

وأضاف سكرتير عام محافظة المنوفية، فى تصريح خاص "اليوم السابع"،أنه أصدر تعليمات برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحى، وتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة الحملات عليها، لتطهيرها من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم والأسماك ومنافذ توزيعها، ومحلات الجزارة لحماية المستهلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام محافظة المنوفية: انتهينا من الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع

سكرتير عام محافظة المنوفية يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السكرتير العام لمحافظة المنوفية

فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان




لا تفوتك
التخطيط لإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء نويبع بجنوب سيناء لخدمة التصدير للخليج

التخطيط لإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء نويبع بجنوب سيناء لخدمة التصدير للخليج

وزير الإسكان يستعرض البرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان يستعرض البرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يشعر الأقباط أنهم جزء من الدولة.. على الكنائس أن تغير موقفها من الإسلام وأرفض هدم عقائد الآخرين.. الكلام عن تعديل الدستور مغرض ويسرق الفرحة بفوز الرئي

القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يشعر الأقباط أنهم جزء من الدولة.. على الكنائس أن تغير موقفها من الإسلام وأرفض هدم عقائد الآخرين.. الكلام عن تعديل الدستور مغرض ويسرق الفرحة بفوز الرئي

صور.. "اللى ما ياكلش فسيخ من كفرالشيخ يبقى ماكلش".. توافد المشاهير والسياسيين على مدينة فوة لشرائه.. مدير الأمن: تكثيف الحملات على الأسواق.. والأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد من تناوله

صور.. "اللى ما ياكلش فسيخ من كفرالشيخ يبقى ماكلش".. توافد المشاهير والسياسيين على مدينة فوة لشرائه.. مدير الأمن: تكثيف الحملات على الأسواق.. والأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد من تناوله

صور..ذوو الاحتياجات الخاصة "أبطال خارقون"..رسالة فنية لتغيير نظرة المجتمع

صور..ذوو الاحتياجات الخاصة "أبطال خارقون"..رسالة فنية لتغيير نظرة المجتمع

أجاى يطلب 25 مليون جنيه سنويا للبقاء فى الأهلى

أجاى يطلب 25 مليون جنيه سنويا للبقاء فى الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة