سكرتير عام المنوفية: فتح الحدائق والمنتزهات مجانا احتفالا بشم النسيم







المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية، عن فتح أبواب الحدائق، والمنتزهات، بجميع مدن المحافظة مجانا، وذلك من غد الأحد وحتى الانتهاء من الاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للاخوة الأقباط.

وأضاف سكرتير عام محافظة المنوفية، فى تصريح خاص "اليوم السابع"،أنه أصدر تعليمات برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحى، وتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة الحملات عليها، لتطهيرها من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم والأسماك ومنافذ توزيعها، ومحلات الجزارة لحماية المستهلك.