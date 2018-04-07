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رصف طريق منيه السباع ببنها فى القليوبية بتكلفة 5 ملايين جنيه

السبت، 07 أبريل 2018 05:12 م
رصف طريق منيه السباع ببنها فى القليوبية بتكلفة 5 ملايين جنيه رصف الطريق


القليوبية نيفين طه
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صرح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بانه يتابع الأعمال النهائية لرصف طريق منية السباع التابع للوحدة المحلية لمدينة بنها بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه يتم سدادها من حساب رد الشىء لأصله والذى تقوم به الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

ويبلغ طول الطريق 2 كم وعرضه 6م ويأتى أعمال رصف هذا الطريق فى اطار بروتوكول التعاون الذى وقعه المحافظ مع وزارة الانتاج الحربى بحضور  اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وأضاف المحافظ فى بيان أنه لضمان سرعة انجاز الأعمال بما يضمن أقل تكلفة وأسرع وقت وأكثر دقة فقد تم توقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى وإدارة المهندسين العسكريين وبموجب هذه البروتوكولات تم اسناد تنفيذ مشروعات الرصف والبلاط الانترلوك بإجمالى تكلفة 90 مليون جنيه وذلك للشوارع التى تم الانتهاء من توصيل المرافق بها.

 

 

 


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