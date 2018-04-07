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رصف طريق طوخ دلكة عزبة قاسم بتكلفة مليون جنيه فى المنوفية

السبت، 07 أبريل 2018 12:19 م
رصف طريق طوخ دلكة عزبة قاسم بتكلفة مليون جنيه فى المنوفية رصف الطرق


المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،أنه جارى استكمال رصف طريق طوخ دلكه عزبة قاسم دراجيل بمدينة تلا وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 30% وذلك بمبلغ وقدره 300 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية،فى بيان له اليوم،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،صرح إنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى،وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

وأشار عبد الدايم،أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 

 


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