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السبت، 07 أبريل 2018 09:34 م
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ختام "يلا نفرح" لمحو الآثار النفسية لمحاربة الإرهاب عند أطفال العريش

السبت، 07 أبريل 2018 09:20 م
ختام "يلا نفرح" لمحو الآثار النفسية لمحاربة الإرهاب عند أطفال العريش العملية سيناء 2018


شمال سيناء - محمد حسين
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اختتمت فى مدينة العريش مساء اليوم  السبت ، فعالية يلا نفرح، التى نظمتها جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة فى ساحة ملعب مركز شباب مدينة العريش بمشاركة  150 من طلائع شمال سيناء، واستهدفت محو الآثار النفسية لمحاربة الارهاب .
 
قال الدكتور كمال ابراهيم ، رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية بشمال سيناء، ان الفعالية هى انطلاقة لسلسلة فعاليات تتضمن تأهيل الأطفال والفتيان من سن 7 الى 14 سنة من معاناة نفسية جراء معايشة الحرب على الارهاب، ومقررا ان تتواصل الفعاليات خلال الفترة القادمة ،مضيفا أن الفعالية تضمنت ألعاب مختلفة وأنشطة للكشافة .
 
واوضح ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش ، أنه تم استضافة الفعالية التى استمرت طوال اليوم ، والمشاركون من أبناء مدينة العريش واختتمت الفعالية بمشاركة أولياء الأمور لأبنائهم .
 
وأكد محسن كمال مدير ادارة خدمات الشباب ، أن الفعالية ضمن سلسلة فعاليات، ترعاها الادارة وتستهدف، تقديم الخدمات لابناء المحافظة ورعاية الأنشطة المختلفة، على مستوى ادارات المحافظة الرياضية ،لافتا أنها أول فعالية تنظم لمحو آثار الحرب على الارهاب عند الأطفال .
 
 

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