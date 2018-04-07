تموين كفر الشيخ : 25 موقع بالمحافظة لتجميع القمح







كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تكليف عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، استعدادًا لموسم توريد القمح من المزارعين بالمحافظة، مع بدء الحصاد.



وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تم تشكيل لجنة من المديرية تحت إشراف الرقابة الإدارية، للمرور على المواقع التخزينية ومراكز التجميع، للتعرف على مدى ملائمتها لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2018 من المزارعين بالقري.



وأضاف "الهابط"، في بيان له ، أنه تم حصر المساحات المنزرعة بالقمح المحلي هذا العام بالمحافظة، والكميات المتوقع توريدها بدائرة المحافظة، بناءً على بيانات مديرية الزراعة بكفر الشيخ، مشيرا إلى أن المديرية فى انتظار برنامج التوريد، والذي يتم إعداده من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتحديد آليات وميعاد وأسعار التوريد بجميع الشون.



وقال الهابط، من المقرر استقبال القمح المحلي، خلال الموسم فى 25 موقعًا تخزينيًا ومركز تجميع على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، لمنع التكدس والعمل على توفير سبل الراحة للموردين من التجار والمزارعين من أبناء المحافظة.