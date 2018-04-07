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تكريم الفنان سامح حسين بمسرح الجنوب فى أسوان

السبت، 07 أبريل 2018 08:29 ص
تكريم الفنان سامح حسين بمسرح الجنوب فى أسوان سامح حسين


أسوان - عبد الله صلاح
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أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الثالث لشباب الجنوب المقام فى محافظة أسوان فى الفترة من 23 وحتى 28 أبريل 2018 عن تكريم الفنان الكوميدى سامح حسين واسم الراحل د. سيد خطاب ، والمخرج شاذلى فرح فى حفل افتتاح المهرجان برعاية وزارة الثقافة ، الشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير ، مؤسسة حراء ، محافظة اسوان وجامعة اسوان ومجلة الكواكب.

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان أن تكريم اسم الراحل د. سيد خطاب لدورة فى دعم ورعاية المهرجان منذ كان فكرة اما الفنان سامح حسين فهو نجم كوميدى شاب يعتبره شباب الجنوب مثلهم الاعلى وقدم عدد كبير من الاعمال المسرحية.

وتكريم المخرج شاذلى فرح الحائز على جائزة الدولة التشجيعية لدورة الكبير واعماله المسرحية التى لها تاثير كبير فى الحياة المسرحية فى الجنوب.

 


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