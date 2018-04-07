"تعليم مطروح": الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام فى جميع المراحل

مطروح - حسن مشالى

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية استعدت لإجراء امتحانات الطلاب فى جميع المراحل بمدارس المحافظة المختلفة، عقب اعتماد وإعلان جداول مواعيد امتحانات جميع الصفوف بالمراحل التعليمية.

وأضاف مدير تعليم مطروح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجان النظام والمراقبة للامتحانات فى قطاعات وإدارات التربية والتعليم المختلفة، مشيراً إلى أنه تم تقسيم لجنة النظام والمراقبة المركزية للشهادة الإعدادية إلى 4 لجان بمطروح وسيوة والحمام وبرانى.

بهدف توفير الجهد والوقت والنفقات، نظرا لتباعد المسافات بين الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، وأوضح " النيلى" أن وجود لجان نظام ومراقبة جديدة بالمدن البعيدة، يهدف لإكساب أعضاء هيئة التدريس بالإدارات التعليمية، الخبرات المهنية فى العمل بكنترول الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور مدير تعليم مطروح، إن المحافظ شدد على ضرورة استعداد كافة مدارس مطروح للامتحانات، مع الالتزام التام بالمناهج الدراسية المقررة، مع ضرورة الالتزام بضوابط الورقة الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، ومراعاة مصلحة الطلاب وفقا للقواعد المنظمة فى جميع خطوات الامتحانات، بداية من وضع الامتحانات إلى إعلان النتيجة.

يذكر أن اللواء علاء فتحى أبو زيد محافظ مطروح، اعتمد قبل أسبوعين، مواعيد جداول امتحانات نهاية العام الدراسى بالمراحل التعليمية. وتبدأ الامتحانات للصفين الثانى والثالث الابتدائى يوم الخميس 26 إبريل الجارى وتستمر إلى يوم السبت 28 إبريل. وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم الأحد 29 إبريل إلى يوم الخميس 3 مايو المقبل. وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم السبت 5 مايو إلى الأربعاء 9 مايو المقبل.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الأعدادى يوم الأربعاء 2 مايو وحتى يوم الثلاثاء 8 مايو. وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 12 مايو وتنتهى يوم الخميس 17 مايو المقبل. تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى يوم الأربعاء 2 مايو وتنتهى يوم الأربعاء 16 مايو المقبل.

وقال الدكتور مدير تعليم مطروح، إن المحافظ شدد على ضرورة استعداد كافة مدارس مطروح للامتحانات، مع الالتزام التام بالمناهج الدراسية المقررة، مع ضرورة الالتزام بضوابط الورقة الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، ومراعاة مصلحة الطلاب وفقا للقواعد المنظمة فى جميع خطوات الامتحانات، بداية من وضع الامتحانات إلى إعلان النتيجة.