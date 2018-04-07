"تعليم بورسعيد" يحذر الطلبة والطالبات من لعبة "الحوت الأزرق"السبت، 07 أبريل 2018 01:19 م
الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
إضافة تعليق
حذر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، العاملين بالمديرية وأولياء الأمور، بضرورة الابتعاد عن لعبة "الحوت الأزرق" وكل ما يشابهها من ألعاب حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات.
وقال "باهى" فى بيان له، اليوم السبت، إن هذه اللعبة تمثل خطراً على الطلاب أبنائنا خاصة بعد حدوث حالات انتحار بين المشاركين فيها وصدور فتوى شرعية من دار الافتاء المصرية تحرم المشاركة فيها.
وأوضح، أن نص الفتوى جاء يحرم شرعًا المشاركة فى اللعبة المسمّاة بـ"الحوت الأزرق Blue Whale"، وعلى من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها، كما تهيب دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.
إضافة تعليق
القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يشعر الأقباط أنهم جزء من الدولة.. على الكنائس أن تغير موقفها من الإسلام وأرفض هدم عقائد الآخرين.. الكلام عن تعديل الدستور مغرض ويسرق الفرحة بفوز الرئي
صور.. "اللى ما ياكلش فسيخ من كفرالشيخ يبقى ماكلش".. توافد المشاهير والسياسيين على مدينة فوة لشرائه.. مدير الأمن: تكثيف الحملات على الأسواق.. والأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد من تناوله
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة