"تعليم بورسعيد" يحذر الطلبة والطالبات من لعبة "الحوت الأزرق"







بورسعيد - محمد عزام

حذر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، العاملين بالمديرية وأولياء الأمور، بضرورة الابتعاد عن لعبة "الحوت الأزرق" وكل ما يشابهها من ألعاب حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات.

وقال "باهى" فى بيان له، اليوم السبت، إن هذه اللعبة تمثل خطراً على الطلاب أبنائنا خاصة بعد حدوث حالات انتحار بين المشاركين فيها وصدور فتوى شرعية من دار الافتاء المصرية تحرم المشاركة فيها.

وأوضح، أن نص الفتوى جاء يحرم شرعًا المشاركة فى اللعبة المسمّاة بـ"الحوت الأزرق Blue Whale"، وعلى من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها، كما تهيب دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.