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السبت، 07 أبريل 2018 11:13 م
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انهيار جزء من عقار بوادر القمر غرب الإسكندرية

السبت، 07 أبريل 2018 10:19 م
انهيار جزء من عقار بوادر القمر غرب الإسكندرية انهيار منزل - أرشيفية


الإسكندرية أسماء على بدر
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شهدت منطقة وادى القمر غرب الإسكندرية سقوط جزء من عقار وورد بلاغ من شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع مستودع الأنابيب بوادى القمر وتبين سقوط جزء من سقف بلكونة الدور الأول علوى وصف العقار دور أرضى وأربعة أدوار علوية وتم عمل إخلاء فورى للسكان فى وجود قسم شرطة الدخيلة.

 

وغادر جزء من السكان وباقى السكان متواجدين على مسئوليتهم الشخصية وتم إبلاغ لجنة المعاينة من المحافظة.


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