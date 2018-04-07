اليوم.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس بجامعة قناة السويس







الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم اليوم السبت جامعة قناة السويس وعلى مدار يومين فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الخامس، والذى تنظمه لجنة شباب الباحثين تحت عنوان "الثورة الصناعية الرابعة هل نحن مستعدون"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة، فى بيان لها اليوم أن مؤتمرات شباب الباحثين هي فرصة للقاء الباحثين من مختلف التخصصات من داخل وخارج الجامعة لدعم التعاون البحثي والبحوث متعددة التخصصات، كما يساعد النشر بالمؤتمرعلى إستكمال متطلبات منح درجة الترقي (الماجستير أو الدكتوراة) لأعضاء الهيئة المعاونة أوالمسجلين بجامعة قناة السويس، وذلك بقرارمجلس الجامعة الصادر في نوفمبر 2015.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس، أن المؤتمر يدور حول الثورة الصناعية الرابعة،على أنها زيادة في الإنتاجية بسبب الذكاء الاصطناعى وقدرة الكمبيوتر الرقمى أو الروبوت لأداء المهام، وأن الثورة الصناعية فى الطب تمكننا من التصدى لتحدى الأمراض المزمنة في نظام الرعاية الصحية، باستخدام البيانات الكبيرة (Big Data )، والتعلم العميق (Deep Learning)والكشف عن الأمراض(Disease Detection) ويمكن الإستفادة من تحليل البيانات الكبيرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المشكلة فى المستقبل تتمثل في نقص فى المهارات التي تتطلبها الوظائف الجديدة، ويحتاج الطلاب إلى فهم كيف يمكن ربط واستخدام وتطبيق المعرفة المختلفة في سياقات متنوعة، والعمل في إطار من المشاريع، والتعاون مع زملائهم ومعلميهم ومع العالم الخارجى، وإلى تطوير طرق جديدة للتواصل، ووضعهم أمام الحالات المعقدة لتطويرالتفكيرالنقدى وحل المشاكل المعقدة، وتعلم كيفية أن يكونوا مبدعين وقادرين على تطوير أفكارهم.