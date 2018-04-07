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السبت، 07 أبريل 2018 02:32 م
خالد صلاح
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المصلون الفلسطينيون يتوافدون على القدس للاحتفال بسبت النور

السبت، 07 أبريل 2018 02:07 م
المصلون الفلسطينيون يتوافدون على القدس للاحتفال بسبت النور سبت النور بفلسطين


(رويترز)
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وصل حامل مفتاح كنيسة القيامة اليوم السبت، لفتح أبوابها قبل احتفالات سبت النور.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية مئات الضباط فى المدينة القديمة فى حين توافد المسيحيون الأورثوذكس على الكنيسة انتظارا لبدء الاحتفالات.

ويحمل مفاتيح الكنيسة رجل مسلم من عائلة تعتبرها الطوائف المسيحية المختلفة التي تسيطر عليها محايدة. وائتمنت عائلة أخرى من أقدم العائلات المسلمة فى المدينة هى عائلة نسيبة على مهمة فتح أبواب الكنيسة وإغلاقها ويتولى أفرادها القيام بهذه المهمة إلى اليوم .

ويعتقد كثيرون من المسيحيين أن كنيسة القيامة مقامة في الموقع الذي صلب فيه السيد المسيح ودفن.

 

 


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