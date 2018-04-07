العثور على طفل حديث الولادة بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

عثرت ربة منزل على طفل حديث الولادة بجوار سكة حديد شبين الكوم، بمحافظة المنوفية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من " و م م " ربة منزل ومقيمة دائرة القسم بعثورها على طفل حديث الولادة بجوار سكة حديد شبين الكوم دائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أن الطفل حديث الولادة مرتدياً ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة ، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمستشفى شبين الكوم التعليمى تبين أن عمره ثلاثة أيام وحالته الصحية مستقرة وتم إيداعه حضانة المستشفى، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .