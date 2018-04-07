video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على طفل حديث الولادة بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم بالمنوفية

السبت، 07 أبريل 2018 08:20 م
العثور على طفل حديث الولادة بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

عثرت ربة منزل على طفل حديث الولادة بجوار سكة حديد شبين الكوم، بمحافظة المنوفية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من "  و م م "  ربة منزل ومقيمة دائرة القسم بعثورها على طفل حديث الولادة بجوار سكة حديد شبين الكوم دائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أن الطفل حديث الولادة مرتدياً ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة ، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمستشفى شبين الكوم التعليمى تبين أن عمره ثلاثة أيام وحالته الصحية مستقرة وتم إيداعه حضانة المستشفى، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط شخص من أحد القطارات بالمنوفية وإصابته بكسور وسحجات

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

شبين الكوم

سكه حديد




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة