العبادى يؤكد استمرار العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب فى العراق

العبادى يؤكد استمرار العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب فى العراقالسبت، 07 أبريل 2018 09:21 م
حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، أن تحدى مواجهة الإرهاب قائم، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية، لتطهير الأرض من بقايا فلول الإرهاب وخلاياه النائمة.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن العبادى قوله، فى كلمة خلال حفل مركزى أقامه "شباب النصر" فى بغداد، إن "المعارك على مستوى تحرير الأرض انتهت وحررنا كل الأرض العراقية"، مؤكدا أن التحدى الإرهابى ما يزال قائما، حيث جاء الإرهابيون للعراق من أكثر من 10 دول.
ونوه إلى أن عدة دول طلبت السماح بإطلاعها على المعارك التى تمت، لتدريسها فى أكاديميتها، مؤكدا أن العراق اليوم قوى وموحد أكثر من الفترة السابقة.
وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أعلن فى 21 نوفمبر الماضى القضاء على تنظيم "داعش" فى العراق من الناحية العسكرية.
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