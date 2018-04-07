الصحافة الصينية تحتفى بالنجم محمد صلاح وتدعو الشباب للاقتداء به







كتب – هانى محمد

احتفت العديد من وسائل الإعلام والصحف الصينية اليوم السبت، بالنجم المصرى محمد صلاح، بعد حملته العالمية للقضاء على إدمان المخدرات، مطالبة الشباب الصينى بالاقتداء به.

كما نشرت جميع الحسابات الرسمية للشرطة فى الصين على مواقع التواصل الاجتماعى نشرت إعلان الفرعون المصرى الجديد عن مكافحة المخدرات.



الحساب الرسمى للشرطة الصينية يحتفى بصلاح

وضربت حسابات شرطة الصين على مواقع التواصل الاجتماعى، بنجم فريق ليفربول الأنجليزى وهداف الدورى البريطانى، المثل كقدوة حسنة ونصحت النجوم الصينيين انهم يتعلموا منه بدلا من تعاطى المخدرات والبقاء أمام الكاميرات عندما يتم القبض عليهم.