"السيدة المعيلة" بأسوان تضع قدمها على الطريق الصحيح

أسوان – صلاح المسن

وضعت السيدة المعيلة بمحافظة أسوان قدمها على الطريق الصحيح، من خلال حصولها على تمويل لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر تنوعت مشروعات السيدة المعيلة فى مشروعات لتربية الدواجن ومشغولات يدوية وأعمال نخيل وملابس جاهزة ومخبوزات وخياطة.

فضلا إتاحة فرصة تسويقية لمنتجات هذه المشروعات من خلال العرض بالمعارض المحلية والتصدير. كذلك نجاح مشروعات تربية الطيور والأغنام وحصول السيدة المعيلة على العلف والتحصين والمتابعة والدعم الفنى من خلال الجهات المانحة.

تقول " أم مصطفى " من السيدات المعيلات، أن هناك إهتمام فعلى بالسيدات المعيلات. من قبل الدولة والمجتمع المدنى تلمسه كل مرأة معيلة جادة فى بدء مشروع صغير، متمنية أن يستمر هذا الدعم مطالبة بمد مظلة معاش " التضامن ". للسيدات الغير قادرات وأسرهن.

فيما تقول " منى أحمد " من السيدات المعيلات أنها تقوم بتربية طيور.من خلال تمويل بسيط حصلت عليه ولكن تتمنى أن يكون هناك رعاية بيطرية مستمرة للبط المسكوفى الذى تقوم بتربيته، مناشدة بندوات توعية زراعية وندوات وقوافل بيطرية لمكافحة الأمراض للارتقاء بهذه الثروة الداجنة.

فيما تقول" نادية " من السيدات المعيلات أنها تقوم بصنع مشغولات يدوية وأعمال خوص ومفروشات و" كفر" غسالة وسلال، متمنية أن يتم تنفيذ معارض لهن فى أنحاء المحافظة كى تدور حركة الإنتاج وتغطية المصروفات وشراء المستلزمات.

فيما تقول " ذينب عبد الله " من السيدات المعيلات أنها تتمنى أن يتم تخصيص قرية أخرى على غرار قرية السماحة المخصصة للسيدات من الأرامل والمطلقات بوادى الصعايدة بإدفو سواء فى وادى النقرة أو توشكى أو فى فى مناطق زراعية جديدة لكى تستطيع المرأة المعيلة ضمان مستوى معيش أمن لأبنائها وتمكينهم من التعليم بكافة مراحله فضلا عن تجهيز فتياتها المقبلات على الزواج.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان شهدت منذ أيام تدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان بحضور200 سيدة مستفيدة من المشروع بمختلف القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات اللاتى يعولون أسر كاملة.

حيث تم دعم مشروع رائدات الأعمال بمبلغ 200 ألف جنيه من صندوق الخدمات التابع لمحافظة أسوان من خلال تقديم مساهمات نقدية بقيمة ألف جنية لكل منهن فى صورة سلفة مستردة بدون فوائد ولا مصاريف إدارية ولا رسوم لإتاحة الفرصة أمامهن لتطوير نفس المشروعات القائمة أو لتنفيذ مشروع جديد حيث تم إعطاء فترة سماح 3 أشهر ثم دفع 100 جنيه شهرياً على مدار 10 أشهر.

وفى حالة جدية المشروع وإنتظام السيدات فى السداد بعد 5 أشهر يمكن تقديم مساهمات نقدية أخرى بنفس القيمة مع إعطاء فترة سماح شهر للتوسع فى المشروع القائم، كما أن ذلك سيعطى الفرصة لغيرهن لزيادة عدد المستفيدين منه فى المراحل التالية،

ومن المستهدف أن يفتح ذلك الباب لزيادة رأس المال بمشاركة جهات مانحة أخرى تلتزم بنفس الشروط بدون فوائد أو مصاريف إدارية، وهذه المشروعات يتم متابعتها أيضاً من خلال إدارات تشغيل الشباب ورؤساء المجالس المحلية والقروية والمجلس القومى للمرأة.