video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السباعى مديرا لفرع تأمين صحى بنى سويف ونقل ميرفت سعيد لرئاسة الهيئة

السبت، 07 أبريل 2018 04:47 م
السباعى مديرا لفرع تأمين صحى بنى سويف ونقل ميرفت سعيد لرئاسة الهيئة تكريم مديرة التأمين السابقة بحضور المدير الجديد


بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة  لشئون التأمين الصحي، رئيس مجلس إدارة  هيئة التأمين الصحى، قرارا بتعيين الدكتور عصام السباعى مدير إدارة الطواريء بالهيئة، مديرا عاما لفرع التأمين الصحى ببنى سويف وذلك بدلا من الدكتورة مرفت محمد سعيد التى قدمت اعتذارا عن المنصب لظروف خاصة بعد ثلاثة شهور من القيام بمهام عملها، وتم نقلها للعمل مديرا لإدارة العلاقات الثقافية بالهيئة.

 
ونظم اليوم مديرو الإدارات والعيادات ورؤساء الأقسام والوحدات الفنية والإدارية   بفرع التأمين الصحى ببنى سويف حفل تكريم للدكتورة ميرفت سعيد  بحضور  مدير الفرع الجديد تم خلاله منحها  هدية تذكارية تعبيرا عن  جهدها واخلاصها فى العمل ، ورحب العاملون بالمدير الجديد لفرع التأمين بالمحافظة .
 
 1- تكريم مديرة التأمين السابقة بحصزر المدير الجديد
 
تكريم مديرة التأمين السابقة بحضور المدير الجديد

2- السباعى مدير التامين الجديد وبجواره المدير السابق
 
السباعى مدير التأمين الجديد وبجواره المدير السابق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

بنى سويف

محاغظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التامين الصحى




لا تفوتك
نيابة النقض توصى بتأييد إدراج بديع وقيادات إخوانية بقوائم الكيانات الإرهابية

نيابة النقض توصى بتأييد إدراج بديع وقيادات إخوانية بقوائم الكيانات الإرهابية

عضو بالعفو الرئاسى: إعلان القائمة الرابعة قريبا.. وسنعلن تفاصيل دمج الشباب

عضو بالعفو الرئاسى: إعلان القائمة الرابعة قريبا.. وسنعلن تفاصيل دمج الشباب

عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه

عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه

مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة

مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة

فيديو معلوماتى.. 8 تعليمات للتأكد من صلاحية منتجات الفسيخ والرنجة

فيديو معلوماتى.. 8 تعليمات للتأكد من صلاحية منتجات الفسيخ والرنجة

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم سواريز فى ليفربول

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم سواريز فى ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة