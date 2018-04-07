السباعى مديرا لفرع تأمين صحى بنى سويف ونقل ميرفت سعيد لرئاسة الهيئة







بنى سويف أيمن لطفى

أصدر الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قرارا بتعيين الدكتور عصام السباعى مدير إدارة الطواريء بالهيئة، مديرا عاما لفرع التأمين الصحى ببنى سويف وذلك بدلا من الدكتورة مرفت محمد سعيد التى قدمت اعتذارا عن المنصب لظروف خاصة بعد ثلاثة شهور من القيام بمهام عملها، وتم نقلها للعمل مديرا لإدارة العلاقات الثقافية بالهيئة.