السباعى مديرا لفرع تأمين صحى بنى سويف ونقل ميرفت سعيد لرئاسة الهيئة

السباعى مديرا لفرع تأمين صحى بنى سويف ونقل ميرفت سعيد لرئاسة الهيئةالسبت، 07 أبريل 2018 04:47 م
تكريم مديرة التأمين السابقة بحضور المدير الجديد
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أصدر الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قرارا بتعيين الدكتور عصام السباعى مدير إدارة الطواريء بالهيئة، مديرا عاما لفرع التأمين الصحى ببنى سويف وذلك بدلا من الدكتورة مرفت محمد سعيد التى قدمت اعتذارا عن المنصب لظروف خاصة بعد ثلاثة شهور من القيام بمهام عملها، وتم نقلها للعمل مديرا لإدارة العلاقات الثقافية بالهيئة.
ونظم اليوم مديرو الإدارات والعيادات ورؤساء الأقسام والوحدات الفنية والإدارية بفرع التأمين الصحى ببنى سويف حفل تكريم للدكتورة ميرفت سعيد بحضور مدير الفرع الجديد تم خلاله منحها هدية تذكارية تعبيرا عن جهدها واخلاصها فى العمل ، ورحب العاملون بالمدير الجديد لفرع التأمين بالمحافظة .
تكريم مديرة التأمين السابقة بحضور المدير الجديد
السباعى مدير التأمين الجديد وبجواره المدير السابق
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