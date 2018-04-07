الرئيس العراقى يدعو القوى السياسية لتوحيد الصف وتجاوز العقبات







بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقى فؤاد المعصوم ضرورة مواصلة السعى بجدية لتصفية فلول داعش الإرهابية وضمان نجاح عودة كريمة للنازحين.

وقال معصوم - فى تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية العراقية) اليوم السبت، "يجب علينا السعى بجدية لتلبية طموح الشعب العراقى من خلال تصفية فلول داعش الإرهابية وضمان نجاح عودة كريمة للنازحين، وإجراء الانتخابات العراقية المقبلة وإعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية، وبناء عراق ديمقراطى متقدم ومزدهر ينعم فيه كل أبنائه من كل المكونات والفئات الاجتماعية والمناطق بالحقوق المدنية والدستورية والكرامة والمساواة".

ودعا الرئيس العراقى كل القوى السياسية إلى توحيد الصف من أجل تجاوز كل العقبات والخلافات والتقدم معا بروح المسئولية الوطنى الحقيقية من أجل إكمال عملية البناء السياسى السليم للدولة على أسس ديمقراطية والعدل والمبادئ الوطنية، مشددا على ضرورة العمل والمثابرة لاستثمار الظروف المناسبة لتطوير علاقات العراق الخارجية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن العراق بدأ يستعيد مكانته المشرقة من جديد على المستويين الإقليمى والدولي، مكتسبا ثقة واحترام العالم أجمع، شعوبا وحكومات ومؤسسات.