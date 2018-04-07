الحملة الشعبية للنظافة بأسوان تواصل فعالياتها بمراكز الشباب والشوارع







أسوان - صلاح المسن

تواصلت اليوم، السبت، فعاليات الحملة الشعبية للنظافة والتجميل داخل مراكز الشباب والأندية والملاعب والشوارع المحيطة بها، والتى أطلقها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فى بداية الأسبوع الماضى وذلك فى إطار سعى المحافظة لاستثمار جهود وإمكانيات كافة قوى المجتمع من أجل الوصول لأبهى صورة جمالية وحضارية ممكنة.

وشهدت مراكز الشباب والأندية والملاعب منافسة فى المشاركة امتدت من مدن السباعية والبصيلية شمالاً وحتى مدينة وقرى مركز أسوان جنوباً مروراً بمدينة وقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو، بالإضافة إلى مدن الرديسية وكلابشه.

وأثناء متابعته للجهود المبذولة من الشباب والفتيات فى كل هذه المواقع علق اللواء مجدى حجازى عليها بعاش شباب أسوان الذى أثبت ويثبت كل يوم معدنه الأصيل وقدرته على إقتحام الصعاب حيث أن شباب العديد من القرى والمدن بدعم ومساندة الأجهزة المحلية وبادر بتنفيذ أعمال النظافة والتجميل بأقل الإمكانيات المتاحة.

وأكد مجدى حجازى خلال بيان بأنه استثمارا لروح الإيجابية فى المشاركة سيتم ضم كيانات ومؤسسات وجمعيات أخرى للحملة الشعبية ليتوازى ذلك مع الجهود المبذولة من الوحدات المحلية التى تعمل وفق إمكانياتها المتاحة من العمالة والمعدات.