التعليم الفنى بالإسماعيلية ينظم ورش لتدريب المعلمين على إحتياجات سوق العمل







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم التعليم الفنى بالإسماعيلية ورشة عمل، لنشر الوعى وتدريب معلمى التعليم الفنى نظام الخمس سنوات زراعى، وصناعى، وتجاري، وفندقى على أساسايات تطبيق التعليم القائم على الجدارات، بمدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية.

وقالت المهندسة أمل جلهوم مسئول التدريب بالورشة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"،أن الورشة ضمت 30 متدربا من المدرسة الزراعية التجريبية، ومدرسة التكنولوجيا، وذلك فى إطار حرص الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزيرالتربية والتعليم للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم على نشر ثقافة تطويرالتعليم الفنى بين معلمى المدارس الفنية.

وأشارت جلهوم، إلى أن الهدف من الورشة هو الحصول على طالب مواكب لإحتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع برنامج الـ tevet ll، بعد ان تم اعتماد عدد من مدرسى وموجهى التعليم الفنى كمدربين ببرنامج الـ tevtll ، بعض خوضهم حزمة من التدريبات وورش العمل والإختبارات والتصفيات لتدريب زملاؤهم من المعلمين ونشر الوعى بينهم عن تطوير المناهج القائم على الجدارات .

قام بالتدريب بورشة العمل المهندسة أمل جلهوم، وإيمان شعبان مدربين معتمدين، وبمتابعة هشام السيد مسؤل التدريب بالتعليم الفنى بمديرية التربيه والتعليم، وبحضور الدكتور محمد فرغلى، والمهندس طارق السيد خبراء تطوير المناهج، وتحت إشراف الدكتور خالد الأشهب خبير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، وفى نهاية ورشة العمل تم توزيع شهادات التقدير على المتدربين وسط استحسان كبير للتدريب وأهدافه، وتم عقد 15ورشة عمل على مستوى الجمهورية فى نفس الوقت.