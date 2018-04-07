الأبنية التعليمية بالأقصر : دخول مدارس جديد العام المقبل بتكلفة 5 ملايين جنيه

الأبنية التعليمية بالأقصر : دخول مدارس جديد العام المقبل بتكلفة 5 ملايين جنيهالسبت، 07 أبريل 2018 12:22 م
مدرسه - أرشيفية
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أعلن المهندس أحمد النوبى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر،عن دخول عدد من المدراس الخدمة العام الدراسى المقبل ومنها مدرسة رواج الأبتدائية، والتى ستخدم منطقة سكنية محرومة،حيث بلغت التكلفة الأجمالية لإنشاؤها 5 ونصف مليون جنية.
وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم إنشاء 44 فصل دراسى فى أعمال التوسعات بالجناح المنشىء حديثاً بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسى بتكلفة 3 مليون جنية،وذلك فى أطار أهتمام محمد بدر محافظ الأقصر بالعملية التعليمية وزيادة عدد المدارس بمراكز ومدن المحافظة.
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