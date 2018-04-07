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فى دورته الخامسة

افتتاح مهرجان الحرية المسرحى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الثلاثاء المقبل

السبت، 07 أبريل 2018 01:53 م
افتتاح مهرجان الحرية المسرحى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الثلاثاء المقبل مهرجان الحرية المسرحى


الإسكندرية - هناء أبو العز
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يفتتح مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية،مساء الثلاثاء المقبل 10 أبريل، فى تمام السابعة مساءً،فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحى،وتحمل الدورة إسم الفنان الراحل أحمد راسم.

يحضر الافتتاح الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنانة سميرة عبد العزيز رئيس المهرجان، والفنان الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والمخرج محمد مرسى إبراهيم مدير المهرجان، وأعضاء لجنتى التحكيم والمشاهدة، وعدد من المسرحيين والفنانين.

وجدير بالذكر أن المهرجان تقدم له هذه الدورة 30 عرضًا مسرحيًا، وأقرت لجنة المشاهدة 12 عرضًا، وتتضمن العروض، "العرض المسرحى "ديستوبيا" للمخرج محمد فرج الخشاب، وعرض "توته توته" للمخرج إبراهيم أحمد، وعرض "صامت" للمخرج إبراهيم حسن، وعرض "صيد الفئران" للمخرج رفعت عبدالعليم، وعرض "البقية فى حياتك" للمخرج محمد مجدى، وعرض "ضمة" للمخرج عصام بدوي، وعرض "وحدى" للمخرج محمد عبدالصبور، وعرض "رجوع" للمخرج أحمد عادل، وعرض "فانتازيا الموت" للمخرج أحمد سردينة، وعرض "قوى كحيوان حر كإله" للمخرج طارق نادر، وعرض "الكراسي" للمخرج على إيهاب، وعرض "النافذة" للمخرج أحمد عبدالقادر".

وسيتم اختيار عرضين منهم مع إعلان جوائز الدورة المحلية لتصعيدهم للدورة العربية، والتى من المتوقع أن تكون خلال ديسمبر المقبل.

تبدأ فعاليات المهرجان بالسلام الجمهورى، يعقبه عرض فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل أحمد راسم، والذى تحمل الدورة الخامسة المحلية من مهرجان الحرية للإبداع المسرحى اسمه، كما سيتم عمل عدد من التكريمات، ويختتم الحفل بعرض غنائى، وحكى بطولة الدفعة الخامسة باستوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع، وهو عرض خارج المسابقة.

 

 


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