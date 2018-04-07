اغلاق 7 منشآت طيبة بديرب نجم فى الشرقية لإدراتها بدون تراخيص







الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بالغلق الإدارى لـ 7 منشآت طبية غير حكومية بمركز ومدينة ديرب نجم لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 51 لـ 1981والمعدل بالقانون رقم 153 /2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية.

وقال محافظ الشرقية فى بيان له،أن وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لإستصدار قرار غلق إدارى لـ 7 منشآت طبية خاصة تضم 6 عيادة تخصصات جراحة - عيون - مسالك بولية - أسنان- وعيادة تخصصية ومركز ليزريداربدون ترخيص بمركز ومدينة ديرب نجم وأشر المحافظ بالموافقة حفاظاً على صحة المواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون المنظمة فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانب آخر،أعلن خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، عن تنفيذ وإقامة معرض للسلع المعمرة بالتعاون مع جمعية الخدمات الإجتماعية بوزارة القوى العالملة بمركز التدريب المهنى بالنحال ينتهى فى العاشر من أبريل الجارى.

وأشار إلى إقامة مثل هذه المعارض تُعد أحد الأنشطة الإجتماعية التى تقدمها المديرية بالتعاون مع جمعية الخدمات الإجتماعية بوزارة القومى العاملة لتحقيق الإستفادة للمشتركين بالجمعية.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة أن نظام البيع بالمعرض بالنقد أو بالتقسيط على أن يتم تسديد الأقساط عن طريق المديرية ويضم سلعاً معمرة تقدم بأسعار مميزة للمستفيدين.

وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى بيان، أهمية إقامة وتنظيم معارض للسلع المعمرة كأحد الأنشطة الإجتماعية التى تقوم بها المؤسسات الحكومية لتحقيق الخدمة للعاملين بها،وذلك فى إطار مسئولياتها الإجتماعية تجاه العاملين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم من خلال إتاحة السلع بأسعار مميزة عن السوق نقداً أوبالتقسيط.