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أمن المنوفية يشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق

السبت، 07 أبريل 2018 10:45 ص
أمن المنوفية يشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق حملة تموينية


المنوفية - محمود شاكر
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شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتامين الاغذية للمواطنين .

و أسفرت الحملة عن ضبط 38 قضية متنوعة شملت 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، و5 قضايا عدم وجود سجل تجارى، و2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و 2 قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر حملت رقم 709 جنح أ د ط مركز الباجور لسنه 2018 ضد " ي .ع. ا " 47سنه،  مسئول عن محل بقاله بشارع الجيش، دائرة المركز وتم ضبط250 كجم أرز.

 


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