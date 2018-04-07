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أطفال أيتام يتبرعون لصالح مستشفى الأقصر لعلاج مرضى السرطان

السبت، 07 أبريل 2018 03:33 م
أطفال أيتام يتبرعون لصالح مستشفى الأقصر لعلاج مرضى السرطان جانب من جولة الأطفال بالمستشفى


الأقصر – أحمد مرعى
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زار مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر عدد من الأطفال الأيتام للاحتفال بيوم اليتيم بين مرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد المختلفة، وتقديم الدعم المعنوى والمادى لهم خلال مسيرتهم لمواجهة المرض الخبيث.

وقام الأطفال الأيتام بعمل جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على كيفية تقديم المستشفى لخدماتها بالمجان، ولقاء المرضى للترويح عنهم بالضحكات والبسمات التى قاموا بنشرها فى مختلف أقسام المستشفى، ومنها قسم العلاج الكيماوى والإشعاعى وعلاج اليوم الواحد والإفاقة، كما قدموا تبرعاً باسم الأطفال الأيتام بالأقصر لصالح المستشفى لاستكمال مسيرتها فى المراحل المقبلة.

 

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