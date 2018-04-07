أطفال أيتام يتبرعون لصالح مستشفى الأقصر لعلاج مرضى السرطان

وقام الأطفال الأيتام بعمل جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على كيفية تقديم المستشفى لخدماتها بالمجان، ولقاء المرضى للترويح عنهم بالضحكات والبسمات التى قاموا بنشرها فى مختلف أقسام المستشفى، ومنها قسم العلاج الكيماوى والإشعاعى وعلاج اليوم الواحد والإفاقة، كما قدموا تبرعاً باسم الأطفال الأيتام بالأقصر لصالح المستشفى لاستكمال مسيرتها فى المراحل المقبلة.