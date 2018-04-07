أطفال أيتام يتبرعون لصالح مستشفى الأقصر لعلاج مرضى السرطان

أطفال أيتام يتبرعون لصالح مستشفى الأقصر لعلاج مرضى السرطانالسبت، 07 أبريل 2018 03:33 م
جانب من جولة الأطفال بالمستشفى
إضافة تعليق
زار مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر عدد من الأطفال الأيتام للاحتفال بيوم اليتيم بين مرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد المختلفة، وتقديم الدعم المعنوى والمادى لهم خلال مسيرتهم لمواجهة المرض الخبيث.
وقام الأطفال الأيتام بعمل جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على كيفية تقديم المستشفى لخدماتها بالمجان، ولقاء المرضى للترويح عنهم بالضحكات والبسمات التى قاموا بنشرها فى مختلف أقسام المستشفى، ومنها قسم العلاج الكيماوى والإشعاعى وعلاج اليوم الواحد والإفاقة، كما قدموا تبرعاً باسم الأطفال الأيتام بالأقصر لصالح المستشفى لاستكمال مسيرتها فى المراحل المقبلة.
إضافة تعليق
عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه
مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة