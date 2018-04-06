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الجمعة، 06 أبريل 2018 05:12 ص
خالد صلاح
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48 فائزا فى قرعة حج الجمعيات بالوادى الجديد

الجمعة، 06 أبريل 2018 05:13 ص
48 فائزا فى قرعة حج الجمعيات بالوادى الجديد حجاج


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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قال امام فوزى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد فى بيان له أن المحافظه قد حصلت على 48 تأشيرة للحج هذا العام منها حالة إنسانية وتأشيره أخرى للمشرف مؤكدا على أن المديرية سوف تتواصل مع الفائزين لاستكمال الإجراءات الإدارية ودفع الرسوم

وكانت أسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018( لمركز الخارجة - الجمعية الشرعية )

1- الهام عبد الخالق نجاتى هنادى

2- ليلى احمد عمر احمد

3- فوزية محمد عفيفى محمد

4- صلاح محمود محمد جميل

5- حليمه محمد عمر وافى

6- عبدالله سيد احمد حريز

7- منى محمود حسين حسن

8- عادل ادم سيد ادم

9- نجلاء فتحى عبد اللطيف عوض

اسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018( لمركز الخارجة -جمعية الفرقان )

1- سعاد سليمان محمد حموده

2- باتعة احمد السيد حسانين

3- احمد محمد عيد سعيد

4- نجلاء بكر ادم بكر

5- محمد عيد سعيد قرقار

6- سميرة جاد الكريم محمد عبدالله

اسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018( مؤسسة التكافل الاجتماعى لمركز الخارجة )

 

1- عطيات سعيد عبدالله خالد

2- زينب سليمان محمد قنديل

3- سعاد احمد عمر عبد ربه

4- سعاد عبد الرحمن مدنى عبد الله

5- سعدية عبد المنعم مسلم محمد

6- عواطف محمود السيد محمد

7- محمود محمد حسن احمد

8- على احمد عبود احمد

9- نصرة محمد ابراهيم محمد

10- اسماعيل ابو رحاب ماضى ابو رحاب

11- محمد اسماعيل ابو رحاب ماضى

12- سعدية محمد جادالله

اسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018( جمعية تنمية المجتمع بباريس )

1- حمده احمد عمران على

2- خليل عوض دخيرى عوض

اسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018(الجمعية الشرعية بالداخلة )

1- سيد حسن سيد هلال

2- احمد سيد عمر مبروك

3- فاروق سيد دياب غندور

4- وفاء عمر محمد سيد

اسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018( مؤسسة التكافل الاجتماعى لمركز الداخلة )

1- امينة مدنى عبد الرحمن مفتاح

2- حمدى عبد الله محمد حنفى

3- مجدى حسين محمد مدنى

4- يوسف محمد كامل احمد

5- وفاء مهدى احمد على

6- محمد مهدى حسين مصطفى

7- كلثوم ابو السعود جمعه موسى

اسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018(جمعية المحافظة على القران الكريم مركز الفرافرة )

1- مصطفى عبد الحافظ عبد النبى محمود

2- مريم امبادر صالح عبد الله

اسماء قرعة حج الجمعيات الاهلية لعام 2018(جمعية تنمية المجتمع ببلاط )

1- فتحية سيد امبارز على

2- مصطفى عبد الله عرابى نصر

3- اشرف احمد محمد احمد

4- شربات احمد محمد احمد نصر

  


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